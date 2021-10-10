+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Перемены, которые нас ждут в ближайшие 10 лет

Еще лет 20 назад летающий автомобиль из книжки про Незнайку казался нам забавной выдумкой, но в 2021 году мы уже не воспринимаем мысль о летающем транспорте чем-то из области фантастики.

Перемены, которые нас ждут в ближайшие 10 лет
фото: skyway.com.ru, для иллюстрации
 Более того, мы наблюдаем, как мировые ученые тестируют прототипы таких авто и ждем, когда начнется массовое производство летательных аппаратов для обычных людей. Точно так же мы с нетерпением ждем появление десятков других технологий, которые мы не могли себе даже представить.

Мы собрали несколько основных изменений, которые ждут нас в ближайшее десятилетие.

Скоростной Интернет, смартфоны и новые виды развлечений


В 2019 году объемы потребляемого трафика с помощью смартфонов превысили объемы трафика через широкополосный Интернет, и с тех пор эта тенденция только усиливается. Смартфоны стали самым популярным переносным устройством, а после запуска 5G-соединения отрыв в популярности смартфонов по сравнению со всеми остальными видами гаджетов станет еще больше. После широкого распространения формата 5G пользователи получат доступ к еще большему количеству онлайн-развлечений самого высокого качества, включая разнообразный контент и игры.

Интересно отметить, что многие операторы ожидают, что распространение 5G повысит интерес к спортивным соревнованиям, включая прямые трансляции и ставки в букмекерских конторах. Предполагается, что спортивные болельщики будут с еще большим азартом следить за любимыми клубами и командами в высоком качестве и с возможностью использовать элементы дополненной реальности. Оценки экспертов основываются на прошлом опыте, когда в преддверии крупных спортивных событий в мире резко увеличиваются объемы продаж телевизоров самых последних моделей.

Одним из наиболее популярных вариантов онлайн-развлечений, которые с каждым годом будут привлекать все больше поклонников, эксперты называют виртуальный спорт. Механизм игры в виртуальный спорт похожа на ставки в букмекерской конторе, но при этом игрок ставит на виртуальную игру, а не реальный спортивный поединок. При этом, игрок может делать ставки в течение всего поединка в режиме реального времени, а сама игра редко длится дольше пяти минут.

Роботы и профессии будущего


Еще одна тенденция, которая уже постепенно воплощается в жизнь, - это замена роботами традиционных профессий. Так, роботы уже в течение некоторого времени используются в сельском хозяйстве и на отдельных промышленных линиях, например, на сборочных линиях. По прогнозам, в ближайшие 7-10 лет роботы смогут заменить человека не только в промышленной сфере, но и в сфере так называемых «белых воротничков».

Уже сегодня некоторые ведущие мировые банки используют роботов вместо людей на определенных должностях. Например, в швейцарском банке t. Galler Kantonalbank роботы проводят кассовые операции и даже открывают банковские вклады для клиентов. Сегодня более половины патентов на исследования в области машинного обучения так или иначе связаны с такими видами профессий, как аналитики, инженеры и даже адвокаты и врачи.
В то же время, футурологи ожидают появление так называемых «профессий будущего». Это профессии на пересечении сразу нескольких компетенций и дисциплин, которые дополнят или вовсе заменят существующие профессии. Например, ожидается, что роботы заменят водителей грузовиков и в ближайшем будущем машину начнут ездить сами. В то же время появится новая профессия оператора дронов, так как беспилотники надо будет кому-то обслуживать и устранять неполадки.

Среди других профессий будущего аналитики называют также:  
Онлайн-терапевтов;
Инженеров-генетиков;
Медиа полицейских;
Экоаналитиков и многих других.

Криптовалюты станут новым золотом


Эксперты ожидают, что в ближайшую декаду произойдет массовая популяризация криптовалют. Они перестанут быть новинкой и необычным дополнением к существующим валютам и станут «новыми наличными деньгами». В то же время банковские карты могут вовсе исчезнуть за ненадобностью, а вот шуршащие банкноты и монеты, скорее всего, останутся. Сегодня пользователи все чаще проводят платежи не с помощью пластиковых карт, а с помощью смартфонов и смарт-часов, поэтому кусочки пластика скорее всего станут ненужными для проведения платежных операций.

Особое влияние на мировой рынок криптовалют имеют такие страны, как Индия и Китай, которые ранее выступали с критикой этих систем. В последнее время власти обеих стран пересмотрели свое отношение к криптовалютам, и, если правительства этих двух самых населенных стран на планете станут поощрять использование криптовалют, это неизменно скажется на всей мировой финансовой системе.

Искусственный интеллект получит помощников в вопросах морали


Аналитики и футурологи часто расходятся во мнениях касательно того, какие именно технологии станут наиболее популярными в ближайшие годы. При этом, все единогласно сходятся во мнении, что искусственный интеллект станет частью большинства новых технологий. «Крупнейшая технология 2020-х годов», как называют искусственный интеллект ученые, способна изменить мир до неузнаваемости, однако в то же время многие исследователи отметили слабость искусственного интеллекта в вопросах, связанных с принятием решений в сфере этики и морали.

На данный момент попытки научить искусственный интеллект принимать этические решения и давать ответы на вопросы, связанные с нравственностью, - это самая большая проблема и главная задача в научных кругах. Поэтому одновременно с исчезновением большого числа профессий в ближайшем будущем ожидается повышенных спрос на выпускников лингвистических и философских факультетов.
infobank.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]