Более того, мы наблюдаем, как мировые ученые тестируют прототипы таких авто и ждем, когда начнется массовое производство летательных аппаратов для обычных людей. Точно так же мы с нетерпением ждем появление десятков других технологий, которые мы не могли себе даже представить.





Мы собрали несколько основных изменений, которые ждут нас в ближайшее десятилетие.





Скоростной Интернет, смартфоны и новые виды развлечений





В 2019 году объемы потребляемого трафика с помощью смартфонов превысили объемы трафика через широкополосный Интернет, и с тех пор эта тенденция только усиливается. Смартфоны стали самым популярным переносным устройством, а после запуска 5G-соединения отрыв в популярности смартфонов по сравнению со всеми остальными видами гаджетов станет еще больше. После широкого распространения формата 5G пользователи получат доступ к еще большему количеству онлайн-развлечений самого высокого качества, включая разнообразный контент и игры.





Интересно отметить, что многие операторы ожидают, что распространение 5G повысит интерес к спортивным соревнованиям, включая прямые трансляции и ставки в букмекерских конторах. Предполагается, что спортивные болельщики будут с еще большим азартом следить за любимыми клубами и командами в высоком качестве и с возможностью использовать элементы дополненной реальности. Оценки экспертов основываются на прошлом опыте, когда в преддверии крупных спортивных событий в мире резко увеличиваются объемы продаж телевизоров самых последних моделей.





Одним из наиболее популярных вариантов онлайн-развлечений, которые с каждым годом будут привлекать все больше поклонников, эксперты называют виртуальный спорт. Механизм игры в виртуальный спорт похожа на ставки в букмекерской конторе, но при этом игрок ставит на виртуальную игру, а не реальный спортивный поединок. При этом, игрок может делать ставки в течение всего поединка в режиме реального времени, а сама игра редко длится дольше пяти минут.





Роботы и профессии будущего





Еще одна тенденция, которая уже постепенно воплощается в жизнь, - это замена роботами традиционных профессий. Так, роботы уже в течение некоторого времени используются в сельском хозяйстве и на отдельных промышленных линиях, например, на сборочных линиях. По прогнозам, в ближайшие 7-10 лет роботы смогут заменить человека не только в промышленной сфере, но и в сфере так называемых «белых воротничков».





Уже сегодня некоторые ведущие мировые банки используют роботов вместо людей на определенных должностях. Например, в швейцарском банке t. Galler Kantonalbank роботы проводят кассовые операции и даже открывают банковские вклады для клиентов. Сегодня более половины патентов на исследования в области машинного обучения так или иначе связаны с такими видами профессий, как аналитики, инженеры и даже адвокаты и врачи.

В то же время, футурологи ожидают появление так называемых «профессий будущего». Это профессии на пересечении сразу нескольких компетенций и дисциплин, которые дополнят или вовсе заменят существующие профессии. Например, ожидается, что роботы заменят водителей грузовиков и в ближайшем будущем машину начнут ездить сами. В то же время появится новая профессия оператора дронов, так как беспилотники надо будет кому-то обслуживать и устранять неполадки.





Среди других профессий будущего аналитики называют также:

Онлайн-терапевтов;

Инженеров-генетиков;

Медиа полицейских;

Экоаналитиков и многих других.





Криптовалюты станут новым золотом





Эксперты ожидают, что в ближайшую декаду произойдет массовая популяризация криптовалют. Они перестанут быть новинкой и необычным дополнением к существующим валютам и станут «новыми наличными деньгами». В то же время банковские карты могут вовсе исчезнуть за ненадобностью, а вот шуршащие банкноты и монеты, скорее всего, останутся. Сегодня пользователи все чаще проводят платежи не с помощью пластиковых карт, а с помощью смартфонов и смарт-часов, поэтому кусочки пластика скорее всего станут ненужными для проведения платежных операций.





Особое влияние на мировой рынок криптовалют имеют такие страны, как Индия и Китай, которые ранее выступали с критикой этих систем. В последнее время власти обеих стран пересмотрели свое отношение к криптовалютам, и, если правительства этих двух самых населенных стран на планете станут поощрять использование криптовалют, это неизменно скажется на всей мировой финансовой системе.





Искусственный интеллект получит помощников в вопросах морали





Аналитики и футурологи часто расходятся во мнениях касательно того, какие именно технологии станут наиболее популярными в ближайшие годы. При этом, все единогласно сходятся во мнении, что искусственный интеллект станет частью большинства новых технологий. «Крупнейшая технология 2020-х годов», как называют искусственный интеллект ученые, способна изменить мир до неузнаваемости, однако в то же время многие исследователи отметили слабость искусственного интеллекта в вопросах, связанных с принятием решений в сфере этики и морали.





На данный момент попытки научить искусственный интеллект принимать этические решения и давать ответы на вопросы, связанные с нравственностью, - это самая большая проблема и главная задача в научных кругах. Поэтому одновременно с исчезновением большого числа профессий в ближайшем будущем ожидается повышенных спрос на выпускников лингвистических и философских факультетов.



