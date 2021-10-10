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Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи

Российская телеведущая Ксения Собчак попала в смертельную аварию в Адлере В Адлере, Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом.

  Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на  Telegram-канал РЕН ТВ.

По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Согласно информации Regnum, Собчак ехала в аэропорт. После случившегося она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.

Официального подтверждения информации нет — менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.
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