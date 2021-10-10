Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.





По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.





Согласно информации Regnum, Собчак ехала в аэропорт. После случившегося она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.





Официального подтверждения информации нет — менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.







