Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи
Российская телеведущая Ксения Собчак попала в смертельную аварию в Адлере В Адлере, Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.
По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Согласно информации Regnum, Собчак ехала в аэропорт. После случившегося она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.
Официального подтверждения информации нет — менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.
14:11 10/10/2021
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