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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Во Фрунзенском районе столицы: 10 руководителей частных транспортных компаний оштрафованы

Штрафы за несоблюдение санитарных правил на общую сумму 7975 рублей получили 10 руководителей частных транспортных компаний во Фрунзенском районе столицы.

Сообщило агентство "Минск-Новости".

В сентябре специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района и государственного предприятия "Столичный транспорт и связь" проверили 87 маршрутных такси, принадлежащих 13 транспортным организациям частной формы собственности, которые занимаются перевозками пассажиров. Нарушения санитарно-эпидемиологического режима были выявлены в 21 маршрутке (24,1%).

Зафиксировано, что водители и пассажиры маршрутных такси не используют защитные маски либо применяют их неправильно. Спускают ниже носа, носят на подбородке или на кистях рук, подвергая опасности заражения инфекцией себя и окружающих и способствуя таким образом распространению коронавирусной инфекции.


Надзорные мероприятия по соблюдению санитарных правил будут продолжены.
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