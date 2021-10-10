



В сентябре специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района и государственного предприятия "Столичный транспорт и связь" проверили 87 маршрутных такси, принадлежащих 13 транспортным организациям частной формы собственности, которые занимаются перевозками пассажиров. Нарушения санитарно-эпидемиологического режима были выявлены в 21 маршрутке (24,1%).





Зафиксировано, что водители и пассажиры маршрутных такси не используют защитные маски либо применяют их неправильно. Спускают ниже носа, носят на подбородке или на кистях рук, подвергая опасности заражения инфекцией себя и окружающих и способствуя таким образом распространению коронавирусной инфекции.









Надзорные мероприятия по соблюдению санитарных правил будут продолжены.



