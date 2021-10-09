Жители города Ейск Краснодарского края сняли на видео тысячи медуз, которые своим нашествием превратили в желе участок моря близ населенного пункта. Кадры выложил у себя на сайте телеканал РЕН ТВ.





Горожане предположили, что медузы приплыли к берегу, чтобы перезимовать. Своими прозрачными телами морские обитатели закрыли дно. РЕН ТВ подчеркивает, что это не первый случай нашествия медуз у берегов Азовского моря за 2021 год. К берегам Кубани начали приплывать и голубые медузы, которых ранее не встречали в этой местности.





При этом отмечается, что многие из приплывших к берегу медуз уже не подают признаков жизни.





Ранее стало известно, что глава Запорожской области Украины Александр Старух предложил засудить Россию за проваленный курортный сезон в регионе из-за нашествия медуз. По его словам явление стало следствием повышенной солености воды в Азовском море. Старух заявил, что россияне забирают всю пресную воду из Керченского залива, пишет Лента.ру.







