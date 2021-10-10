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«Рома сам сидит, сам ходит». Мальчик-герой Рома Когодовский приступил в больнице к учебе

Спасший в огне младшего брата, 12-летний Рома Когодовский шестой месяц находится на лечении в Больнице скорой медицинской помощи в Минске.

«Рома сам сидит, сам ходит». Мальчик-герой Рома Когодовский приступил в больнице к учебе
Mlyn.by связался с мамой Ромы Когодовского и узнал, как дела у юного героя.

– Мы помаленьку-потихоньку, поправляемся, восстанавливаемся, – в голосе мамы Ромы Марии Стадольник за долгое время ощущается радость. – Рома сам сидит, сам ходит, держит в руках ложку и кружку и сам пишет, – добавляет Мария и благодарит врачей.

Также она рассказала, что Рома уже приступил к учебе.

– В этом году Рома перешел в 7 класс. В ожоговом центре есть наставник. Он приходит с ним заниматься. В программе – все предметы. И физика, и математика, и новый – химия. Оценки учитель не ставит, но уроки задает. Рома со всеми заданиями справляется сам. Он всегда был самостоятельным. С ним никогда вопросов не было. Иногда просил помочь с английским, а с остальными уроками сам справлялся: и языки у него шли, и математика с информатикой. Сейчас очень понравилась химия, – рассказала мама мальчика.

Как раз перед звонком корреспондентов у Ромы закончился урок физкультуры. По словам мамы, нагрузки дают пока небольшие.

– На ногах держится уверенно, но пока выполняет простые упражнения. Ест Рома все, что готовят в столовой. Правда, съедает не всю порцию. Они здесь большие, – говорит с улыбкой Мария.


Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района случился пожар. Спасая в огне младшего брата, 12-летний Рома Когодовский получил более 60% ожогов тела. С тех пор потянулись долгие и тяжелые месяцы лечения и восстановления. За эти месяцы мальчик перенес 22 операции по пересадке кожи. Все это время, признается Мария, она ждала выздоровления сына, ухаживала за ним и до последнего верила в чудо.

– Я счастлива, что Рома рядом, разговаривает со мной, слышит меня, – добавляет напоследок она.

Фотографии из архива Mlyn.by и соцсетей семьи Ромы
Юлия Лахвич
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