В России упал самолет с парашютистами - 16 погибли. Он пролетел чуть больше километра
Самолет L-410 рухнул сразу после взлета с аэродрома в Мензелинске.
Фото: Mash
Самолет L-410 эксплуатировался с 1987 года
В районе российского города Мензелинск, Татарстан, разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба. Погибли 16 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в воскресенье, 10 октября.
Указано, что на борту было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа. Спасти удалось семь человек.
По словам источника, L-410 после крушения загорелся и разрушился, но огонь удалось быстро потушить.
По данным ТАСС, самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра.
Самолет L-410 эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.
K-410 Турболет (Let L-410) – чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.
Отметим, что это уже второй инцидент с самолетами L-410 в России менее чем за месяц. 12 сентября в Иркутской области самолет этой модели совершил жесткую посадку в тайге. Тогда пострадал один человек.
Также в сентябре в России под Хабаровском при крушении самолета Ан-26 погибли шесть человек. Никому на борту выжить не удалось.
12:20 10/10/2021
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