Фото: Mash

Самолет L-410 эксплуатировался с 1987 года





В районе российского города Мензелинск, Татарстан, разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба. Погибли 16 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в воскресенье, 10 октября.





Указано, что на борту было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа. Спасти удалось семь человек.





По словам источника, L-410 после крушения загорелся и разрушился, но огонь удалось быстро потушить.

По данным ТАСС, самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра.

Самолет L-410 эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.

K-410 Турболет (Let L-410) – чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.





Отметим, что это уже второй инцидент с самолетами L-410 в России менее чем за месяц. 12 сентября в Иркутской области самолет этой модели совершил жесткую посадку в тайге. Тогда пострадал один человек.





Также в сентябре в России под Хабаровском при крушении самолета Ан-26 погибли шесть человек. Никому на борту выжить не удалось.



