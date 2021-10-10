Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала у Екатерины Чуяшовой, психолога Городского центра здоровья.









– Что подразумевает само понятие психически здоровый человек?





– Когда мы говорим о психологическом здоровье, то имеем в виду не только отсутствие психиатрических симптомов, но и определенные психологические характеристики личности, которые делают ее здоровой. Это способность к саморазвитию, способность к созданию близких отношений с другими людьми, адекватная и стабильная самооценка, умение быть автономным и хорошо проводить время как в обществе, так и в одиночестве.





Если каждого из нас измерить по какой-то определенной шкале: депрессии, тревоги, враждебности, агрессивности и пр., — то, скорее всего, если человек будет отвечать честно, каждый из нас будет находиться в какой-то точке по шкале депрессии, в какой-то точке по шкале тревоги. Но значения этих точек у большинства людей не имеют клинической выраженности.





– Насколько важно наше психическое здоровье для поддержания физического?





– Существует тесная связь между психикой и физическим состоянием человека. Чувство тревоги, постоянные стрессы и переживания могут привести к ухудшению здоровья: нарушение сна, ослабление иммунной системы, болезни сердца… Психически здоровые люди реже подвержены влиянию негативных социальных факторов, им легче поддерживать здоровую атмосферу в среде близких людей, правильно воспитывать детей, достигать успехов в профессиональной деятельности, они реже совершают противозаконные действия. Продолжительность жизни психически здоровых людей выше, чем у людей с расстройствами. Психологические проблемы также увеличивают вероятность неправильного поведенческого выбора, что проявляется в пристрастии к курению и наркотикам, злоупотреблению алкоголем.





– Какие психические расстройства наиболее часто встречаются седи нашего населения?





– Тревожное и депрессивное расстройства.





– Есть ли критерии, которые помогут оценить каждому из нас состояние своей психики и психики близких людей?





– Состояние психического здоровья в полной мере может оценить только специалист. Однако для текущей оценки собственного состояния или состояния психики родных и близких, и принятия решения об обращении за помощью, достаточно обратить внимание на ряд простых критериев:





Состояние сна. Трудности засыпания, беспокойный сон, необычно ранние пробуждения, и, наоборот, повышенная сонливость, отсутствие ощущения отдыха при пробуждении – все это нарушения сна, которые могут свидетельствовать о неблагополучии нервной системы, и, сами по себе, приводить к ее перенапряжению, а, значит, повышать риск психических расстройств.

Уровень работоспособности. Психическая работоспособность характеризуется активностью психических процессов: внимания, памяти, мышления. Снижение психической работоспособности, проявляющееся в форме недостаточного функционирования памяти, проблем с концентрацией внимания, сложностей принятия решений, может быть признаком многих психических расстройств и заболеваний.

Эмоциональное состояние. Эмоциональная сфера крайне чувствительна к разным проявлениям неблагополучия. Преобладание негативных эмоциональных реакций (плохое настроение, плаксивость, раздражительность, гневливость), их необычная и высокая интенсивность, и несоответствие ситуации, в которой они проявляются, трудности управления собственным эмоциональным состоянием – все это поводы обратить внимание на состояние психического здоровья.

Изменения поведения. Для любого человека существуют привычные способы реагирования в разных жизненных ситуациях, обусловленные чертами характера и жизненным опытом. Резкий отход от привычных форм поведения, неожиданная смена устойчивых взглядов, отсутствие очевидной связи таких изменений с жизненными событиями могут быть проявлениями эмоционального и психического неблагополучия.





– Какие факторы являются самыми губительными для нашего психического здоровья, а что помогает его сохранить?





– Разрушительно влияют на психическое здоровье человека такие факторы, как вредное воздействие окружающей среды, соматические болезни, вредные привычки, например, алкоголь, курение, наркотики. Сохранить психическое здоровье помогут: правильное питание, физическая активность, умение осознавать и проживать свои эмоции, близкие и доверительные отношения, позитивное мышление, преодоление зависимостей, повышение стрессоустойчивости.





– Люди, перенесшие ковид, часто жалуются на подавленное эмоциональное состояние. Это прямое влияние инфекции на нашу психику?





– Постковидный синдромом практически совпадает по симптоматике с «синдром хронической усталости». Это постоянное чувство усталости и переутомления, упадок сил, не проходящий даже после длительного отдыха. Бывают резкие перепады настроения, нарушения сна, памяти, панические атаки и депрессии. Такие последствия ковида могут быть связаны и не с самой инфекцией, а развиться вследствие психологических стресс-факторов, связанных с пандемией, например, беспокойство за жизнь и здоровье свою и близких, реакция на ограничения, изменения привычного образа жизни, неопределенность и отмена планов.



