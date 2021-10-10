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Страны ЕС просят у Брюсселя средства на возведение ограждений от мигрантов

Главы МВД 12 стран ЕС направили письмо в Еврокомиссию с просьбой получить "дополнительное и адекватное финансирование" для строительства ограждений на границах, чтобы ограничить приток нелегальных мигрантов.

Страны ЕС просят у Брюсселя средства на возведение ограждений от мигрантов
Польские военнослужащие возводят забор на границе с Беларусью
Министры внутренних дел 12 стран-членов Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Литву, обратились к Брюсселю с просьбой профинансировать установку физических барьеров для борьбы с нелегальной миграцией. В письме, направленном в Еврокомиссию (ЕК) в четверг, 7 октября, главы внутриполитических ведомств сообщили, что этот шаг необходим в рамках реформ, с тем чтобы противостоять попыткам соседствующих с ЕС стран использовать мигрантов в качестве оружия.

"Физический барьер", как отмечается в письме, выглядит "эффективным способом охраны границ", который отвечает интересам всего Евросоюза, а не только тех государств-членов, которые являются первыми странами прибытия мигрантов. "Эта законная мера должна получить дополнительное и адекватное финансирование из бюджета ЕС в приоритетном порядке", - пишут министры.

Свои подписи под документом поставили главы МВД Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Греции, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. В пятницу, 8 октября, в Люксембурге состоялась встреча министров внутренних дел ЕС, в ходе которой они обсудили вопросы укрепления внешних границ блока, а также действия в отношении прибывающих мигрантов. В тот же день Европейская комиссия выделила Литве около 30 млн евро в качестве помощи для размещения мигрантов, нелегально прибывших в страну через границу с Беларусью,  а также их обеспечения предметами первой необходимости. 

"Гибридная атака" Беларуси против ЕС

В мае � �авитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы поток был перенаправлен в Польшу.

В середине сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле вытолкнули их к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция Европы это показала", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.
dw.com
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