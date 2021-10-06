Это викторины типа «Что? Где? Когда?», которые проводятся в барах. Можно сказать, разбивают стереотип о питейных заведениях, как местах для мордобоя, пишет 1reg.by





Потому что дерутся тут исключительно своим интеллектом. Поговорили с одним из ведущих паб-квиза «Игры разума» в Ивацевичах, Берёзе и других городах Брестской области Андреем Левковичем.

Андрею Левковичу 35 лет, имеет высшее техническое образование. Несколько лет назад переехал из Минска в Берёзу. Предприниматель, имеет небольшое дело в сфере услуг. Но в последнее время основным занятием для него стало проведение паб-квиза «Игры Разума».

Заткнули за пояс Британию

Паб-квиз – «барная викторина», которая появилась в Великобритании в 1970-х годах. Быстро набрала популярность в этой стране как способ интересно провести время. Фактически, стала частью британской культуры. Сейчас проводится в разных странах, большую популярность получила и в странах СНГ.

Как рассказал Андрей, сейчас по развитости паб-квизов Беларусь может заткнуть за пояс Британию:

«В Беларуси это развилось круче всех стран СНГ, да и вообще, всех в мире. Белорусская аудитория достаточно интеллектуальная. У нас очень многие люди с высшим образованием, очень много интеллектуальной публики даже в маленьких городах. Это упало на благодатную почву, всё стало разрастаться лет 7 назад. И сейчас каждый может собрать свою команду, прийти отдохнуть. Собираемся раз в две недели».





Андрей проводит паб-квиз «Игры разума» в Берёзе, Ивацевичах, Пружанах, Пинске, Слониме, попробовал и в Барановичах. Есть ребята, которые проводят в Бресте, Кобрине и других городах. Работа Андрея напоминает работу свадебного ведущего – это тоже услуги в сфере развлечений.





Участники “Игр разума” в Ивацевичах думают над вопросами ведущего





В Ивацевичах «Игры разума» проходят уже пять лет. Андрей Левкович рассказал, что когда запускал паб-квиз, ходил в отдел по делам молодёжи в исполкомы, знакомил с идеей. Обычно получал положительный отклик от властей. А в Ивацевичах тогдашний специалист отдела по делам молодёжи сказал:

«Мы видели, что вы начали проводить в Берёзе, хотели вас уже и к нам приглашать».

Стоит отметить, что в стране очень много подобных викторин, это не только «Игры разума». Самая известная и развернувшаяся, вероятно, «Мозгобойня». Все они строятся по одному принципу –команды собираются в барах для участия в викторине. Цель – приятно провести время не только за кружкой пива/кофе.





«Это культурный отдых. Даже если народ немного и с пивком сидит в баре, то здесь нет такого, что напиваются, или тем более дебоширят. Все воспитанные люди, здесь цель отдохнуть интересно. Занимаем кафе в будний день, когда тут никого нет», – говорит Андрей.

Как проводится

Андрей приходит чуть раньше, расставляет столы для команд. Их число заранее известно, команды оставляют свои заявки в группе «вконтакте». Во время викторины ведущий раздаёт участникам бланки для ответов на каждую серию вопросов. Затем зачитывает вопросы, параллельно демонстрируя их на экране. Иногда вопросы могут сопровождаться видео, или музыкой.





Кричать ответы, кто быстрее, участникам не приходится. Они спокойно обсуждают между собой вопросы и вписывают свои ответы на бланки, которые потом собирает ведущий.





В зависимости от количества правильных ответов начисляются баллы. По итогам всех туров выявляется победитель этого дня. Также ведётся турнирная таблица сезона, в конце которого будут выявлены победители, которые получают бутылку шампанского.





Во время проведения единственный запрет – не гуглить в мобильниках.





Примеры вопросов

«Вопросы придумываем сами. Работает авторская группа, я сам принимаю участие. Мне нравятся темы музыки, спорт Беларуси… Иногда участники заказывают темы. Мы сделали такой эксперимент – в Ивацевичах прошлый сезон выделяли команде утешительное место. И эта команда заказывала тематику тура на следующую игру. Причём только она знает тематику и может кое-как подготовиться. Темы постоянно меняются, стараемся взять максимально широкий спектр» – рассказал Андрей Левкович.

Вопросы ведущий зачитывает в микрофон и демонстрирует на экране

Вот, например, какие вопросы:





В рамках социальной рекламной компании торговая марка «Абсолют» выпустила ограниченную партию бутылок специально для водителей. Эти бутылки ничем не отличаются от обычных, разве что абсолютно ТАКИЕ. Ответьте, какие ТАКИЕ славянским словом.

(ответ: пустые)





Слово «kraan» в переводе с нидерландского означает ИКС. В свою очередь ИКСОМ у нас в старину еще называли конструкцию для поднятия некоторых грузов, видимо из-за похожей формы. Назовите ИКС.

(ответ: журавль)





Где поочередно всего лишь за 9 минут можно увидеть шар-бабу, подъемный кран, сваезабивную машину, многоковшовый экскаватор и отсылку к фильму «Операция Ы» (часть «Напарник»)?

(ответ: мультфильм “Ну, погоди!”)





Полотно Карла Калера «Любовники моей жены» является самой большой в мире картиной с изображением ИКСОВ. На картине изображено 42 ИКСА. В центре изображен Султан. Назовите ИКСА коротким словом.

(ответ: кот)

В Ивацевичах одни из честнейших участников – отдают обратно лишние баллы

Корреспондент побывал на играх в Ивацевичах. На прошлой игре здесь было примерно 40 игроков, в некоторые времена бывало и до 80. Андрей Левкович рассказал, что очень доволен местной публикой.





«В Ивацевичах очень классная и доброжелательная атмосфера. Иногда я могу ошибиться в подсчете баллов, подходят и говорят – «вы нам лишний насчитали». Это отдельная фишка ивацевичских игроков. А когда сезон заканчивается, садятся за один стол, отмечают и поздравляют друг друга. Предельно уважительная публика».





Команда «ОπУм» – победитель минувшей игры в Ивацевичах





Некоторые команды собираются по профессиональному признаку – медики, энергетики из Белоозёрска, педагоги и так далее.





На прошлой игре в Ивацевичах было 8 команд, максимально собиралось 12. Есть возможность присоединяться новым командам.





В Ивацевичи приезжают участники и из Белооозёрска. Дело в том, что в Берёзе не хватает места разместить всех, а расстояние не намного больше. Белоозёрская команда «Молния» уже не один раз была чемпионом «Игр разума» в Ивацевичах.





Участники команды «Молния»





Участники команды «Молния» приезжают из Белоозёрска. И часто побеждают

Андрей Левкович рассказал, что иногда отношения между игроками перерастают в более серьёзные:





«Насчитали три или четыре пары в наших городах, которые познакомились на играх и женились. Одна пара даже в свадебном приходила на игру, было такое знаковое событие».





Пандемия сказалась, но у общества есть запрос

Конечно, пандемия немного повлияла и на «Игры разума». В прошлом году пришлось делать перерыв, рассказал Андрей:





«Потенциал есть, пандемия нас немножко сбила. В 2020 году в связи с пандемией были и ограничения, мы вообще не собирались, тогда и бары не работали. Сейчас к нам приходят люди сознательные, я уверен, что большинство привиты. Я сам привился. Мы ж понимаем, что собираемся вместе, поэтому стараемся это предотвратить».

Команда «Дети маминой подруги»





Тем не менее, говорит Андрей Левкович, у общества есть запрос на такое времяпрепровождение. Хотя, когда он начинал, слышал довольно скептические мнения, что у него ничего не выйдет.





Как видим, вышло не хуже даже британцев.





Команда «GPS»



