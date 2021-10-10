"739 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы зафиксировали сотрудники Погранслужбы 09.10. Задержано 6 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.





За пособничество мигрантам задержали 15 человек – 14 иностранцев (в том числе 5 граждан Грузии) и один гражданин Польши, пишет Интерфакс-Запад.





Как сообщалось, в этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.





По данным польских властей, с начала года около 10 тыс. человек пытались незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси, из них почти 4 тыс. - в сентябре. 1,2 тыс. мигрантов пересекли границу, но в итоге были задержаны в Польше





В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".



