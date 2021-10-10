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В Польше за субботу зафиксировали более 700 попыток незаконного перехода границы

Свыше 700 незаконных попыток пересечения границы мигрантами зафиксировали в Польше 9 октября, сообщили в Погранслужбе страны в воскресенье.

"739 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы зафиксировали сотрудники Погранслужбы 09.10. Задержано 6 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

За пособничество мигрантам задержали 15 человек – 14 иностранцев (в том числе 5 граждан Грузии) и один гражданин Польши, пишет Интерфакс-Запад.

Как сообщалось, в этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

По данным польских властей, с начала года около 10 тыс. человек пытались незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси, из них почти 4 тыс. - в сентябре. 1,2 тыс. мигрантов пересекли границу, но в итоге были задержаны в Польше

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".
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