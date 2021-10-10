Светлогорское "Химволокно" не поставляет кислород никому, кроме райбольницы
"СветлогорскХимволокно" сообщило своим покупателям, что прекращает продажу технического кислорода.
Теперь весь произведенный предприятием кислород идет на нужды районного госпиталя. Соответствующий документ публикует Радио "Свабода".
В письме за подписью гендиректора Василия Костюкевича говорится, что из-за сложной эпидемиологической ситуации предприятие перешло в режим жесткой экономии расхода кислорода.
Максимум, на который готов производитель, — выделять 1-2 баллона кислорода в день. Да и то — в экстренных аварийных случаях.
Светлогорское "Химволокно" производит технический и медицинский кислород более 40 лет. В один 40-литровый баллон помещается чуть более 6 кубометров кислорода. Для ингалятора с маской такого баллона хватит на несколько суток, для аппарата искусственной вентиляции легких — на одни сутки.
По официальной статистике Минздрава, за минувшие сутки были зафиксированы 1998 новых больных с коронавирусом, а 16 пациентов скончались.
Письмо от гендиректора Светлогорского "Химволокна" / Радио "Свабода"
09:24 10/10/2021
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