Теперь весь произведенный предприятием кислород идет на нужды районного госпиталя. Соответствующий документ публикует Радио "Свабода".





В письме за подписью гендиректора Василия Костюкевича говорится, что из-за сложной эпидемиологической ситуации предприятие перешло в режим жесткой экономии расхода кислорода.





Максимум, на который готов производитель, — выделять 1-2 баллона кислорода в день. Да и то — в экстренных аварийных случаях.





Светлогорское "Химволокно" производит технический и медицинский кислород более 40 лет. В один 40-литровый баллон помещается чуть более 6 кубометров кислорода. Для ингалятора с маской такого баллона хватит на несколько суток, для аппарата искусственной вентиляции легких — на одни сутки.





По официальной статистике Минздрава, за минувшие сутки были зафиксированы 1998 новых больных с коронавирусом, а 16 пациентов скончались.





Письмо от гендиректора Светлогорского "Химволокна" / Радио "Свабода"



