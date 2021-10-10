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Фотофакт: самый длинный в мире нос имеет 8,8 см

Турок сохранил мировой рекорд как владелец самого длинного носа на планете.

  Турок имеет самый длинный нос в мире с 2010 года / UPPA

Нос Мехмета Озюрека имеет 8,8 см от переносицы до кончика. Он в течении 11 лет признается как самый длинный в мире. Об этом пишет Mirror.

Книга рекордов Гиннеса опубликовала подтверждение, что рекорд от 2010 года в 2021 году еще не побит.

Согласно Книге рекордов, обладатель самого длинного носа в истории жил в английском Йоркшире в XVIII веке и имел нос 19 см.
gazeta.ua
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