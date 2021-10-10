Белорус сделал предложение Ольге Бузовой во время первого выпуска шоу X-Factor в Минске, прямой эфир транслирует телеканал "Беларусь-1".





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21-летний Дима Сивчик признался, что еще год назад написал песню про Бузову и выложил его в соцсети. Когда молодой исполнитель вышел на сцену, певица сразу узнала его: оказывается, она еще тогда "отправила реакцию" на его выступление.

После обмена любезностями Дима взял букет и достал коробочку с кольцом.

"Оля, я шел к этому дню очень долго. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший или какой-то дурачок. И ты будешь права, потому что ты реально свела меня с ума своей красотой и в принципе как человек. И поэтому прямо здесь и сейчас, Оля, я решился тебе сказать…. Оля, выходи за меня", - взволнованно сказал парень.

Бузова точно не ожидала такого. А Сивчик преподнес певице самодельное кольцо.

"Какое оно милое", - восторженно кричала поп-дива.





Однако парень просил пока не давать окончательный ответ и подождать его выступления на шоу талантов. Бузова призналась, что уже готова была согласиться – "парень молодой, сейчас как слеплю из него такого мужика". Но все же послушала его песню, отметив, что Сивчик - будущая звезда.



