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Белорус сделал предложение Бузовой в прямом эфире X Factor и подарил самоделку -кольцо

Известная московская гостья похвалила его песню и отметила, что сейчас она услышала выступление будущей звезды.

Белорус сделал предложение Ольге Бузовой во время первого выпуска шоу X-Factor в Минске, прямой эфир транслирует телеканал "Беларусь-1".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова 


21-летний Дима Сивчик признался, что еще год назад написал песню про Бузову и выложил его в соцсети. Когда молодой исполнитель вышел на сцену, певица сразу узнала его: оказывается, она еще тогда "отправила реакцию" на его выступление.
После обмена любезностями Дима взял букет и достал коробочку с кольцом.
"Оля, я шел к этому дню очень долго. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший или какой-то дурачок. И ты будешь права, потому что ты реально свела меня с ума своей красотой и в принципе как человек. И поэтому прямо здесь и сейчас, Оля, я решился тебе сказать…. Оля, выходи за меня", - взволнованно сказал парень.
Бузова точно не ожидала такого. А Сивчик преподнес певице самодельное кольцо.
"Какое оно милое", - восторженно кричала поп-дива.

Однако парень просил пока не давать окончательный ответ и подождать его выступления на шоу талантов. Бузова призналась, что уже готова была согласиться – "парень молодой, сейчас как слеплю из него такого мужика". Но все же послушала его песню, отметив, что Сивчик - будущая звезда.

Российская поп-певица в итоге ответила "Да", правда, скорее всего, это был ответ на то, проходит ли в следующий тур молодой белорусский исполнитель или нет. И в итоге все трое членов жюри одобрили выступление молодого исполнителя, пишет sputnik.by
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