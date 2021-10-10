







Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.





В нем он напомнил, что больные коронавирусом могут попасть в реанимацию и уже не будут контролировать, кто "копается" в их телефонах.





"Не забывайте, что, когда мы положим вас в реанимацию, мы отдадим вещи и телефон вашей жене. Она найдет всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", - написал Ромаскевич.





Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.