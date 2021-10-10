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"Жена найдет всех любовниц": санврач обратился к невакцинированным мужчинам

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич необычным способом призывает мужчин вакцинироваться от коронавируса.



Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

В нем он напомнил, что больные коронавирусом могут попасть в реанимацию и уже не будут контролировать, кто "копается" в их телефонах.

"Не забывайте, что, когда мы положим вас в реанимацию, мы отдадим вещи и телефон вашей жене. Она найдет всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", - написал Ромаскевич.

Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.
Gazeta.ua
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