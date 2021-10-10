Декорация в Большом театре придавила актера насмерть во время спектакля
Артист Большого театра Евгений Кулеш погиб во время представления оперы "Садко". В самом начале представления на него опустилась декорация - 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей.
Позднее очевидцы рассказали, что декорация опустилась в штатном режиме, а актер просто не успел отойти в нужную сторону.
"В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите "скорую". Здесь кровь!"
Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об его отмене", - написали они.
Сообщалось, что Кулеш должен был вынести стул и поставить его прямо в центре сцены. После этого артисту нужно было отойти в сторону, но вместо этого он сделал шаг назад. В этот момент декорация начала опускаться со скоростью 1,5-2 метра в секунду. Ему начали кричать, чтобы он отбежал, однако из-за шума он этого не услышал.
08:26 10/10/2021
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