"Если раньше ухудшение состояния можно было ожидать на 7-8 сутки болезни, то сейчас у пациентов утяжеление состояния медики регистрируют на 3-4 сутки. Для того, чтобы система не давала сбоев и для принятия необходимых управленческих решений по перепрофилированию и организации работы стационаров и поликлинического звена, мы постоянно мониторим ситуацию на местах", - подчеркнул министр.





Он отметил, что "в Беларуси сейчас подъем заболеваемости, ситуация серьезная, вирус мутирует".





"Мы регистрируем коронавирус у молодежи, детей и беременных – в первую волну таких пациентов было мало. Чтобы бороться с этой болезнью, нужно вакцинироваться – это единственное верное решение", – сказал Пиневич.





По его словам, исследования показывают, что некоторые люди заболевают после вакцинации, но переносят коронавирус гораздо легче, пише т interfax.by





"В реанимациях на ИВЛ лежат невакцинированные пациенты. Конечно, как и при любой вакцинации – есть люди, которые в силу индивидуальных особенностей организма, не реагируют на вакцину. Но вакцинация направлена в первую очередь на то, чтобы сократить количество летальных случаев. Основная часть пациентов после вакцинации болеют намного легче. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но по крайней мере не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", – резюмировал министр.



