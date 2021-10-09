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Вдову Андрея Зельцера перевели в СИЗО на Володарского

Вдову погибшего в перестрелке Андрея Зельцера Марию Успенскую перевели в СИЗО на Володарского в Минске, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на мать женщины.

По словам матери, у нее взяли передачу с теплыми вещами и зубной щеткой для дочери, когда та была Окрестина: «Но буквально на днях Марию перевели на Володарского. Мы в пятницу отнесли передачу туда, но ее брать отказались, сообщили, что Мария на карантине».

У Успенской есть адвокат, который недавно приступил к работе, сообщает мать задержанной. Писем от дочери она пока не получала, поэтому не имеет никакой информации о ней.

Марию Успенскую задержали 28 сентября после перестрелки, в которой погиб ее муж Андрей Зельцер и сотрудник КГБ. Женщина проходит подозреваемой в соучастии в убийстве силовика, пишет mediazona.by
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