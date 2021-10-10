Всего в рейтинге Global Organized Crime Index-2021 рассматривалось 193 страны. Беларусь попала в самую большую группу государств - с низкой преступностью и низким противодействием ей, пишет thinktanks.by





В исследовании его авторы анализировали государства по трем критериям:





Масштаб и влияние криминальных рынков;

Структура и влияние четырех типов преступности (мафии, преступных сетей, криминальных структур, внедренных в госорганы, и иностранных криминальных структур);

Устойчивость стран к организованной преступности.

При этом, по оценке влияния криминального рынка, Беларусь заняла 109 место, вместе с Великобританией, Польшей, Мавританией, Кыргызстаном и Белизом. По оценке влияния преступности наша страна попала на 61 строчку вместе с Того, Грецией, Сьерра Леоне, Болгарией и Танзанией. А вот по оценке устойчивости государства к оргпреступности Беларусь оказалась на 142 позиции, вместе с Ираком, Узбекистаном и Мальдивами.





В целом в Global Organized Crime Index-2021 первые места заняли самые проблемные с точки зрения оргпреступности государства.





Первое место в индексе заняла Демократическая республика Конго ( с показателем оргпреступности 7,75 балла). На втором и третьем месте Колумбия (7,66) и Мьянма (7,59). Также в топ-10 криминальных стран попали Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.





Соседняя Россия заняла 32 место рейтинга с 6,24 балами. Украина оказалась на 34 строчке с 6,18 баллами. Беларусь заняла 83 позицию, получив 5,08 балла.

Лучше всех дела обстоят в тихоокеанском государстве Тувалу, которое заняло последнюю 193 позицию в рейтинге, набрав 1,54 балла.



