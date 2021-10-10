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В мировом рейтинге организованной преступности Беларусь заняла 83 место

В мировом рейтинге организованной преступности Global Organized Crime Index-2021, Беларусь оказалась между Азербайджаном и Хорватией.

В мировом рейтинге организованной преступности Беларусь заняла 83 место
Всего в рейтинге Global Organized Crime Index-2021 рассматривалось 193 страны. Беларусь попала в самую большую группу государств - с низкой преступностью и низким противодействием ей, пишет thinktanks.by

В исследовании  его авторы анализировали государства по трем критериям:

Масштаб и влияние криминальных рынков;
Структура и влияние четырех типов преступности (мафии, преступных сетей, криминальных структур, внедренных в госорганы, и иностранных криминальных структур);
Устойчивость стран к организованной преступности.
При этом, по оценке влияния криминального рынка, Беларусь заняла 109 место, вместе с Великобританией, Польшей, Мавританией, Кыргызстаном и Белизом. По оценке влияния преступности наша страна попала на 61 строчку вместе с Того, Грецией, Сьерра Леоне, Болгарией и Танзанией. А вот по оценке устойчивости государства к оргпреступности Беларусь оказалась на 142 позиции, вместе с Ираком, Узбекистаном и Мальдивами. 

В целом в Global Organized Crime Index-2021 первые места заняли самые проблемные с точки зрения оргпреступности государства. 

Первое место в индексе заняла Демократическая республика Конго ( с показателем оргпреступности 7,75 балла). На втором и третьем месте Колумбия (7,66) и Мьянма (7,59). Также в топ-10 криминальных стран попали Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.

Соседняя Россия заняла 32 место рейтинга с 6,24 балами. Украина оказалась на 34 строчке с  6,18 баллами. Беларусь заняла 83 позицию, получив 5,08 балла.
Лучше всех дела обстоят в тихоокеанском государстве Тувалу, которое заняло последнюю 193 позицию в рейтинге, набрав 1,54 балла.
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