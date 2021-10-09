Частная кабинка в частной резиденции — большая редкость, которую могли позволить себе очень богатые люди





Возможно, они тоже нашли тогдашние освежители воздуха. Об этом пишет Nashaniva.com со ссылкой на Deutsche Welle.





Управление древностей Израиля сообщило, что археологи обнаружили гладкий, вырезанный из известняка туалет в прямоугольной комнате в большой резиденции с видом на Старый город в Иерусалиме.





«Невозможно даже представить себе такой захватывающий вид», — отметил Эли Эскасида, директор Управления древностей Израиля.





Вырезанный из известняка блок с отверстием в центре находился на вершине глубокого отстойника размером приблизительно 1,5 на 2 метра.





Организация также сообщила, что другие материалы, найденные в резервуаре, такие как кости животных и керамика, могут рассказать о пищевых привычках, образе жизни или даже болезнях той эпохи.





«В древности частные туалетные кабинки были очень редки, и на сегодня их найдено всего несколько», — сказал директор раскопок Яаков Билиг.





Только богатые могли позволить себе туалеты.





Яаков Билиг вспомнил, как известный раввин однажды сказал, что лучшим признаком того, что человек богат, является наличие «туалета рядом с его столом».





В резиденции, где был обнаружен туалет, есть каменные колонны и сад с фруктовыми садами и растениями, что также свидетельствует о привилегиях сидящих на известняковом троне.





В древнем туалете также было от 30 до 40 чаш, которые, по предположению Билига, могли использоваться для ароматических веществ, таких как масло, ладан, для нейтрализации неприятных запахов.





Раскопки еще не завершены из-за финансовых причин.











