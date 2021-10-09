Журналисткам "Белсата" Андреевой и Чульцовой заочно вручили Лейпцигскую премию
В немецком Лейпциге журналисткам "Белсата" Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой заочно вручили премию за свободу СМИ, передает dw.com. Сами девушки отбывают двухлетний срок заключения в колонии.
Дарья Чульцова и Екатерина Андреева в суде в феврале 2021-го / Наша ніва
Как говорится в заявлении Фонда по делам СМИ, своей работой они дали возможность услышать голос свободной журналистики в автократическом режиме. Фонд настоятельно призвал белорусские власти освободить журналисток.
В заявлении также говорится, пишет Еврорадио, что Лейпцигская премия — это "знак ободрения всем сотрудникам СМИ, а также деятелям гражданского общества — не только в Беларуси".
Денежная часть премии составляет 10 тысяч евро каждому лауреату.
Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября 2020 года, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего Романа Бондаренко.
18:29 09/10/2021
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