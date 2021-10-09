







Ранее в Минздраве Оренбургской области сообщили, что в регионе после употребления суррогатного алкоголя умерли 26 человек.





"На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - сказала С.Петренко.





В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России пострадали 54 человека, из них 26 скончались.





В больницах находятся 25 человек, их состояние оценивается от средней степени тяжести до крайне тяжелого, пишет ru.oxu.az. Еще двое получают лечение амбулаторно.





"Увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме. На данный момент умерли 26 человек, 28 живы", - сообщили в Минздраве.





Об отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола, при этом в ряде случаев его концентрация в 3-5 раз превышала смертельную для человеческого организма дозу.





Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в Орске.





8 октября были задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте, среди них - 29-летний житель Орска, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский.





Позднее были задержаны 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района и еще два родственника основного фигуранта дела. В жилище 50-летней женщины следователи обнаружили и изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.





По факту произошедшего возбуждено шесть уголовных дел, они объединены в одно производство.