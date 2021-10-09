



Владимиру и Надежде Калач на один месяц, Петру Марченко и Юлии Марченко (Юницкой), Антону Шнипу — на три месяца.





Музыкантов задержали на дне рождения вокалистки Надежды Калач по подозрению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) за их музыкальные выступления на массовых протестных шествиях в августе 2020 года.