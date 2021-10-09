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Поляки выставили видео, как белорусы грузовиками подвозят мигрантов к границе

Польские пограничники опубликовали очередное видео, на котором люди в хаки координируют мигрантов. Поляки утверждают, что так их белорусские коллеги помогают беженцам пересекать границу.

Польская граница / twitter.com/Straz_Graniczna

"Иностранцев привозят в помещение бывшего белорусского пограничного поста, где они ждут дальнейших указаний", — пишет пограничная служба Польши в своем аккаунте в Твиттере, пишет Еврорадио. И добавляет видео с дрона.

Накануне польские пограничники опубликовали видео, на котором белорусские пограничники показывают мигрантам направление движения.
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