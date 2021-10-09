Иллюстративное фото





Следственный комитет Беларуси распространил видео ночного хулиганства в Гродно, произошедшего 7 октября.





Сообщение о повреждении автомобилей поступило в милицию от очевидцев, пишет Sputnik.by, которые рассказали, что по крышам машин бегают хулиганы.





Оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила, что 20-летний местный житель в состоянии опьянения бегает по крыше и капоту чужого автомобиля, а его друг снимает происходящее на камеру.





По сообщению СК, в ходе допроса молодой человек не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. Следователи допросили не только нарушителя, но также владельца поврежденного автомобиля и свидетелей, назначили ряд экспертиз, приобщили к материалам уголовного дела видеозапись, которую вел друг хулигана.





В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан.