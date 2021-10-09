Бегал по крышам авто: ночью в Гродно ловили хулигана
Прибывшие на место правоохранители остановили перфоманс, который друг хулигана снимал на мобильник; против него возбуждено уголовное дело.
Иллюстративное фото
Следственный комитет Беларуси распространил видео ночного хулиганства в Гродно, произошедшего 7 октября.
Сообщение о повреждении автомобилей поступило в милицию от очевидцев, пишет Sputnik.by, которые рассказали, что по крышам машин бегают хулиганы.
Оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила, что 20-летний местный житель в состоянии опьянения бегает по крыше и капоту чужого автомобиля, а его друг снимает происходящее на камеру.
По сообщению СК, в ходе допроса молодой человек не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. Следователи допросили не только нарушителя, но также владельца поврежденного автомобиля и свидетелей, назначили ряд экспертиз, приобщили к материалам уголовного дела видеозапись, которую вел друг хулигана.
В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан.
15:50 09/10/2021
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