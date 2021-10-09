Соответствующая информация также опубликована на официальном сайте министерства. Уравняв условия налогообложения для всех владельцев индивидуального жилья, специалисты планируют повысить ресурсную базу местных бюджетов.





По предварительным данным, пишет s13.ru, налоговая база будет рассчитываться с учетом стоимости квартир. К ней будет применяться стандартная ставка в размере 0,1%. Причем как к первой, так и к последующим квартирам.





– Расчетную стоимость планируют дифференцировать по городам, а также по типам квартир. Средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около 50 рублей в год, в регионах – примерно 25 рублей, – пояснил первый замминистра.





Зачем вводят этот налог? Cпециально для Myfin.by объясняет академический директор BEROC Катерина Борнукова.





– Я не вижу здесь большого ресурса для собираемости налога. Если речь идет о примерно 30 рублях в год с квартиры в регионах и 50 рублях в Минске, то в итоге соберут всего несколько миллионов рублей в год. Стоит ли это того? Очевидно, что это решение будет самым непопулярным. Также это вызовет недовольство людей, которые никогда в жизни не сталкивались с необходимостью обращаться в налоговую, вырастет нагрузка на сотрудников ведомства. Из всех предложений по изменению налогов, это мне видится с наименее вероятными шансами дожить до финальной редакции принимаемого документа.





А если еще вычесть пенсионеров и льготников, то становится вовсе непонятным смысл предложения – суммы поступлений в бюджет от этого налога будут совсем незначительными.





Можно предположить, что эту норму отменят в последний момент, чтобы смягчить восприятие населением непопулярных мер.