Конкурс проходил 26 сентября в городском кинотеатре «Виктория». В нем принимали участие 19 женщин, представлявших 19 диаспор разных стран – Албании, Германии, Португалии, Армении, Перу, Хорватии, Италии и так далее.





Вначале претендентки продемонстрировали на сцене национальные костюмы под рассказ ведущего о символическом значении элементов их одеяний, пишет Belmir.by. Затем вместе с партнерами станцевали народные танцы своих стран.









Интересно, что непосредственно в тот день жюри объявило победительницей конкурса представительницу болгарской диаспоры. Ирина же получила звание первой вице-мисс.





Однако несколько дней спустя после более аккуратного подсчета голосов выяснилось, что по сумме баллов выиграла все-таки представительница белорусской диаспоры.





В итоге, чтобы выйти из создавшегося в результате ошибки положения, организаторы решили – впервые в истории конкурса – разделить титул, признав победительницами обеих участниц.

Для справки

Фестиваль диаспор в Бериссо – крупный и значимый праздник, мероприятия которого проходят на протяжении примерно месяца в сентябре – начале октября. В этом году он состоялся уже в 44-й раз.





Форум, который по-испански называется Fiesta Provincial del Inmigrante, впервые провели в городе в 1976 году. Спустя пару лет его стало поддерживать правительство провинции Буэнос-Айрес, объявившее Бериссо «иммигрантской столицей провинции».





И этот статус неудивителен. Дело в том, что в XX веке иммигранты, приезжавшие в Аргентину по морю, часто оседали именно здесь. На сегодняшний день в городе насчитывается 26 диаспор разных стран мира.





В программе фестиваля – факельная эстафета по улицам с зажжением огня на монументе иммигрантов, регата с символической высадкой на берег, концерты, конференции, выставки, спортивные турниры, уголки национальных кухонь.





Кульминацией же является определение «королевы диаспор» и парад национальных культур на главном проспекте.





Строго говоря, название конкурса Embajadora Provincial del Inmigrante переводится на русский как «Амбассадор иммигрантов провинции». Но на том же сайте муниципалитета Бериссо действо именуют «выбором королевы».