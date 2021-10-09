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Сбежавшая от преследований забастовщица с МТЗ написала письмо Илону Маску: Вот что она пишет

Бывшая крановщица, участница забастовочного движения на МТЗ Ульяна Горбачева, сбежавшая от преследований властей, написала письмо американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску о своих приключениях и предложила взять ее на работу в одну из его компаний, заметил Telegraf.



На МТЗ Ульяна Горбачева проработала 12 лет: один год штамповщиком, остальные крановщиком. После выборов 2020 года она стала членом забастовочного комитета на предприятии, пишет The-village.me. После этого она была уволена и попала под преследование из-за своей активности во время протестов. В марте этого года она вместе с восьмилетним сыном живет в Украине, в Одессе. Минувшим летом многие СМИ рассказывали историю Ульяны для белорусов.

Из-за трудностей с работой девушка решила написать письмо Илону Маску, а затем опубликовала его в Twitter.

 — Привет, Илон,

Мое электронное письмо может показаться вам необычным, и, честно говоря, это именно то, к чему я стремлюсь.

Меня зовут Ульяна, и я из Беларуси. Я родилась и выросла в Минске, работала на Минском тракторном заводе.

Вначале я работала штамповщицей. Позже я прошла обучение на рабочем месте и стала крановщицей. В целом я проработала на Минском тракторном заводе 12 лет: один — машинистом перфоратора, остальные — крановщицей.

Моя жизнь была прекрасной, по крайней мере, до президентских выборов в Беларуси в 2020 году и последующих массовых протестов. Я полагаю, что вы осведомлены о ситуации в моей родной стране, поэтому нет особого смысла описывать ее еще раз.

Для тех, кто оспаривал сфальсифицированные результаты выборов, было крайне важно хотя бы попытаться начать забастовку, поэтому я стала членом забастовочного комитета на своем предприятии. Несмотря на то, что я была отличным работником, меня уволили. Позже я также была задержана за участие в акциях протеста.

В марте 2021 года я была вынуждена покинуть Беларусь. Если бы я не уехала, то оказалась бы политическим заключенным, а в Беларуси уже более 700 человек были заключены в тюрьму по тем же причинам. Итак, я оказалась в Киеве (Украина), а затем переехала в Одессу.

Я разведена и воспитываю своего 8-летнего сына самостоятельно. Сейчас у меня есть работа в Одессе, и я работаю крановщицей. Сначала я работала на мостовом кране, а теперь на козловом кране.

А сейчас позвольте мне перейти к сути моего письма к вам, Илон.

Я бы очень хотела работать крановщицей на одном из ваших предприятий в Америке. Я восхищаюсь вами и тем, чем занимается ваш бизнес, и была бы рада возможности внести хотя бы малейший вклад в успех одной из ваших компаний.

Я ответственный человек и быстро учусь. Я довольно хорошо говорю по-английски. Уверена, вы не пожалеете, что наняли такого человека, как я!

К сожалению, большинство моих знакомых не верят, что я смогу получить работу в вашей компании. Но я продолжаю верить в чудеса.

В конце концов, в чем смысл жизни, если ты ни во что из этого не веришь?!

Я с нетерпением жду вашего звонка.

С уважением,

Ульяна Горбачева

P. S. Я также прикладываю пару ссылок на свои интервью и публикации в СМИ обо мне.

Неизвестно, прочтет ли Илон Маск письмо Ульяны. Пока что на ее твиттер подписаны всего 5 человек.
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