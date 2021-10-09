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Александра Серова экстренно госпитализировали

Как сообщают российские СМИ, легкие известного певца оказались на 75% повреждены коронавирусом.



Александр Серов заболел коронавирусом несколько дней назад и приходил лечение в госпитале возле своего загородного дома, пишет Ежедневник. Однако накануне вечером состояние певца резко ухудшилось и его пришлось поместить в реанимацию и положить под ИВЛ.

По данным врачей, у Александра Серова повреждено около 75% легких, поэтому сейчас он не может самостоятельно дышать. Врачи оценивают состояние певца как очень тяжелое.
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