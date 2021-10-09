







Александр Серов заболел коронавирусом несколько дней назад и приходил лечение в госпитале возле своего загородного дома, пишет Ежедневник. Однако накануне вечером состояние певца резко ухудшилось и его пришлось поместить в реанимацию и положить под ИВЛ.





По данным врачей, у Александра Серова повреждено около 75% легких, поэтому сейчас он не может самостоятельно дышать. Врачи оценивают состояние певца как очень тяжелое.



