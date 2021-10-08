



Длина тела этих существ может достигать четырех метров, а их щупальцев — 50 метров. Они держатся на плаву благодаря наполненному газом пузырю, который напоминает парус. Физалии не умеют плавать, поэтому передвигаются за счет ветров.





Как правило, пишет greenbelarus.info, эти фиолетовые существа появляются у берегов после сильных штормов, которые стали довольно частыми на фоне глобального потепления. В Великобритании португальские кораблики — редкие гости, но теперь они стали появляться все чаще.





Этот морской организм очень опасен для человека. При соприкосновении с кожей физалия оставляет сильные ожоги. Состояние пострадавшего обычно усугубляется тошнотой, затрудненным дыханием и онемением конечностей.





Если щупальца физалии коснутся области позвоночника человека, для него это чревато параличом и даже смертью. И после гибели на берегу фиолетовые существа представляют смертельную опасность, сообщает The Daily Mirror.





Ранее Plus-one.ru рассказывал, что ученые из Квинслендского университета в Австралии предложили заменить рыбу в фастфуде на медуз. Цель австралийских биологов — добиться закона, запрещающего вылавливать и есть исчезающие виды рыбы.











