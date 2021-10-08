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В Великобритании на пляж выбросило сотни фиолетовых существ, похожих на инопланетян

У берегов графства Корнуолл, на юго-западе Великобритании, появились смертельно опасные фиолетовые медузы. Это — так называемая ядовитая физалия, которую еще называют «португальский кораблик».


Длина тела этих существ может достигать четырех метров, а их щупальцев — 50 метров. Они держатся на плаву благодаря наполненному газом пузырю, который напоминает парус. Физалии не умеют плавать, поэтому передвигаются за счет ветров.

Как правило, пишет greenbelarus.info, эти фиолетовые существа появляются у берегов после сильных штормов, которые стали довольно частыми на фоне глобального потепления. В Великобритании португальские кораблики — редкие гости, но теперь они стали появляться все чаще.

Этот морской организм очень опасен для человека. При соприкосновении с кожей физалия оставляет сильные ожоги. Состояние пострадавшего обычно усугубляется тошнотой, затрудненным дыханием и онемением конечностей.

Если щупальца физалии коснутся области позвоночника человека, для него это чревато параличом и даже смертью. И после гибели на берегу фиолетовые существа представляют смертельную опасность, сообщает The Daily Mirror.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что ученые из Квинслендского университета в Австралии предложили заменить рыбу в фастфуде на медуз. Цель австралийских биологов — добиться закона, запрещающего вылавливать и есть исчезающие виды рыбы.
Источник: Юлия Иванова
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