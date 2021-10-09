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В Литве задержали беларусские сигареты на почти 1,5 млн евро

1 октября гражданин Беларуси въезжал в Литву на грузовом автомобиле через пункт пропуска «Райгардас». Он заявил, что везет лес. Так как такой тип груза часто используется для прикрытия контрабанды сигарет, литовские таможенники тщательно проверили фуру.

Фото: таможня Литвы

В машине нашли тайники с белорусскими сигаретами Minsk Superslims и NZ Gold Superslims. Пока таможенники достали более 400 тысяч пачек сигарет, работа продолжается, пишет Reform.by. Стоимость уже изъятых сигарет оценивается в 1,43 млн евро, сообщает таможня Литвы.

Начато расследование. Водителя арестовали на месяц.
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