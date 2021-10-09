В Литве задержали беларусские сигареты на почти 1,5 млн евро

1 октября гражданин Беларуси въезжал в Литву на грузовом автомобиле через пункт пропуска «Райгардас». Он заявил, что везет лес. Так как такой тип груза часто используется для прикрытия контрабанды сигарет, литовские таможенники тщательно проверили фуру.