В Литве задержали беларусские сигареты на почти 1,5 млн евро
1 октября гражданин Беларуси въезжал в Литву на грузовом автомобиле через пункт пропуска «Райгардас». Он заявил, что везет лес. Так как такой тип груза часто используется для прикрытия контрабанды сигарет, литовские таможенники тщательно проверили фуру.
Фото: таможня Литвы
В машине нашли тайники с белорусскими сигаретами Minsk Superslims и NZ Gold Superslims. Пока таможенники достали более 400 тысяч пачек сигарет, работа продолжается, пишет Reform.by. Стоимость уже изъятых сигарет оценивается в 1,43 млн евро, сообщает таможня Литвы.
Начато расследование. Водителя арестовали на месяц.
10:58 09/10/2021
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