Издание напоминает, пишет Гордон, что шесть сотрудников газеты убиты за свою профессиональную деятельность. Это журналисты Игорь Домников (2000), Юрий Щекочихин (2003), Анна Политковская (2006), Анастасия Бабурова (2009), а также работавшие с редакцией адвокат Станислав Маркелов (2009) и правозащитница Наталья Эстемирова (2009).





За день до объявления Муратова лауреатом премии, 7 октября 2021 года, истекли сроки привлечения к ответственности заказчиков убийства Анны Политковской, погибшей ровно 15 лет назад. "Настоящие заказчики так и не названы, редакция будет добиваться установления и раскрытия их имен", – заявили в "Новой газете".





комментарии "Медузе" Муратов подчеркнул, что это "не его" премия.





"Я ненадлежащий бенефициар, есть реальные. Просто дело в том, что Нобелевская премия мира не вручается посмертно, она вручается живущим людям. Видимо, ее решили вручить жив щему мне, на самом деле имея в виду Юру Щекочихина, Игоря Домникова, Аню Политковскую, Настю Бабурову и Стаса Маркелова, Наташу Эстемирову. По мне, так это еще и наши погибшие великие основатели редакции Нугзар Микеладзе и Зоя Ерошок. Собственно говоря, это их премия. Не буду скрывать – эта премия еще принадлежит редакции, и по коридорам ходят 130 лауреатов Нобелевской премии", – заявил Муратов.





"Которым ты теперь поднимешь зарплату", – уточнил корреспондент "Медузы". – "Да хер там", – ответил Муратов и предположил, что коллеги хотят, чтобы, получив Нобелевскую премию, "Новая газета" была признана, как "Медуза", "иностранным агентом". В то же время он добавил, что такой исход его не пугает. "Данное сообщение создано иностранным агентом, лауреатом Нобелевской премии мира", да? Так будет? Да и хер бы с ним", – заявил редактор.





Он отметил, что распределять премию будет не он, а редакционная коллегия "Новой газеты", но часть суммы будет отправлена в фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.





Муратов добавил, что если бы он сам был в составе Нобелевского комитета, то отдал бы свой голос российскому оппозиционеру Алексею Навальному.





С получением премии Муратова уже заочно поздравили в Кремле, сообщает госагентство "РИА Новости". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Муратов "последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем".





На вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин лично поздравить журналиста, Песков сказал, что еще не знает.





В Совете Федерации РФ "РИА Новости" заверили, что Нобелевская премия не подпадает под закон об "иноагентах". Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин уточнил, что Нобелевская премия – это вознаграждение, как, например, медаль на международных спортивных соревнованиях, а не "финансирование определенной деятельности из-за рубежа", и потому не подпадает под нормы закона, по которому десятки российских журналистов и СМИ уже объявили "иноагентами".



