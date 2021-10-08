+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"По коридорам ходят 130 лауреатов Нобелевской премии". Главред "Новой газеты" Муратов посвятил Нобелевскую премию мира живым и погибшим коллегам

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира вместе с филиппинской журналисткой и писательницей Марией Ресса, посвятил эту премию погибшим журналистам издания. Об этом сообщает "Новая газета".

"По коридорам ходят 130 лауреатов Нобелевской премии". Главред "Новой газеты" Муратов посвятил Нобелевскую премию мира живым и погибшим коллегам
Фото: EPA
Издание напоминает, пишет Гордон, что шесть сотрудников газеты убиты за свою профессиональную деятельность. Это журналисты Игорь Домников (2000), Юрий Щекочихин (2003), Анна Политковская (2006), Анастасия Бабурова (2009), а также работавшие с редакцией адвокат Станислав Маркелов (2009) и правозащитница Наталья Эстемирова (2009).

За день до объявления Муратова лауреатом премии, 7 октября 2021 года, истекли сроки привлечения к ответственности заказчиков убийства Анны Политковской, погибшей ровно 15 лет назад. "Настоящие заказчики так и не названы, редакция будет добиваться установления и раскрытия их имен", – заявили в "Новой газете". 

В комментарии "Медузе" Муратов подчеркнул, что это "не его" премия.

"Я ненадлежащий бенефициар, есть реальные. Просто дело в том, что Нобелевская премия мира не вручается посмертно, она вручается живущим людям. Видимо, ее решили вручить жив щему мне, на самом деле имея в виду Юру Щекочихина, Игоря Домникова, Аню Политковскую, Настю Бабурову и Стаса Маркелова, Наташу Эстемирову. По мне, так это еще и наши погибшие великие основатели редакции Нугзар Микеладзе и Зоя Ерошок. Собственно говоря, это их премия. Не буду скрывать – эта премия еще принадлежит редакции, и по коридорам ходят 130 лауреатов Нобелевской премии", – заявил Муратов.

"Которым ты теперь поднимешь зарплату", – уточнил корреспондент "Медузы". – "Да хер там", – ответил Муратов и предположил, что коллеги хотят, чтобы, получив Нобелевскую премию, "Новая газета" была признана, как "Медуза", "иностранным агентом". В то же время он добавил, что такой исход его не пугает. "Данное сообщение создано иностранным агентом, лауреатом Нобелевской премии мира", да? Так будет? Да и хер бы с ним", – заявил редактор.

Он отметил, что распределять премию будет не он, а редакционная коллегия "Новой газеты", но часть суммы будет отправлена в фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Муратов добавил, что если бы он сам был в составе Нобелевского комитета, то отдал бы свой голос российскому оппозиционеру Алексею Навальному. 

С получением премии Муратова уже заочно поздравили в Кремле, сообщает госагентство "РИА Новости". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Муратов "последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем". 

На вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин лично поздравить журналиста, Песков сказал, что еще не знает. 

В Совете Федерации РФ "РИА Новости" заверили, что Нобелевская премия не подпадает под закон об "иноагентах". Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин уточнил, что Нобелевская премия – это вознаграждение, как, например, медаль на международных спортивных соревнованиях, а не "финансирование определенной деятельности из-за рубежа", и потому не подпадает под нормы закона, по которому десятки российских журналистов и СМИ уже объявили "иноагентами".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]