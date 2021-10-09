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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Каждая третья больничная койка в стране отдана под ковидных пациентов

Для пациентов с COVID-19 перепрофилировано более трети коек в стационарах. Это следует из данных, опубликованных сегодня Министерством здравоохранения.



В Минске под ковидных пациентов перепрофилировано 4 639 коек из имеющихся 10 185, пишет Reform.by. Для долечивания и оздоровления подготовлено 370 коек.

В Гомельской области для больных ковидом перепрофилировано 5 320 коек из 14 669, Могилевской – 2 889 из 10 661, Гродненской – 2 522 из 9 678, Брестской – 3800 из 10 730. В Минской области перепрофилированы 3 106 коек. Самая тяжелая ситуация, похоже, складывается в Витебской области: там под пациентов с коронавирусом отдана почти половина имеющихся коек – 3 599 из 7 270.
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