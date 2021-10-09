







В Минске под ковидных пациентов перепрофилировано 4 639 коек из имеющихся 10 185, пишет Reform.by. Для долечивания и оздоровления подготовлено 370 коек.





В Гомельской области для больных ковидом перепрофилировано 5 320 коек из 14 669, Могилевской – 2 889 из 10 661, Гродненской – 2 522 из 9 678, Брестской – 3800 из 10 730. В Минской области перепрофилированы 3 106 коек. Самая тяжелая ситуация, похоже, складывается в Витебской области: там под пациентов с коронавирусом отдана почти половина имеющихся коек – 3 599 из 7 270.