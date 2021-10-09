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В Костюковичском районе на дубах выросли плоды, похожие на яблоки

Их называют «дубовые яблоки», «дубовый виноград», чернильные орешки, а по-научному — галлы или цецидии. Откуда они берутся и почему так названы, спросили Википедию.


Чернильные орешки — частный вид галлов, образуемых личинками ряда насекомых семейства орехотворок на молодых ветвях и листьях некоторых видов дуба. Представляют собой пористые образования округлой или продолговатой формы в виде наростов диаметром 1,5-2 сантиметров и более, пишет 6tv.by. Яблочки могут «гроздью» покрывать пораженные листья.

Чернильные орешки получили свое название потому, что в старину из них изготовляли чернила для письма.

Помимо этого, чернильные орешки использовались для дубления кожи и получения вяжущих лекарственных средств.

В наше время галлы используют для получения танина, применяемого в медицинских целях.

Продольный срез чернильного орешка. Видна личинка обыкновенной орехотворки дуболистной
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