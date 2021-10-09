Документ гласит, что нужно не только использовать средства защиты органов дыхания (то есть маски или респираторы), но и соблюдать дистанцию 1–1,5 метра. Отдельно сказано об общественном транспорте и такси, и в этой норме говорится только о масках, но не о дистанции.





Также руководители различных объектов и организаций должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима использованием и соблюдения дистанции 1–1,5 метра. Ранее главный санитарный врач Александр Тарасенко обещал мониторинги соблюдения этих правил, в том числе с участием милиции. Он намекнул, что сначала будут просто убеждать, а потом возможна ответственность.





Ни в заявлении Тарасенко, ни в постановлении Минздрава не говорится о конкретных штрафах. Но в КоАП есть статья 17.5 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований, требований ограничительных мероприятий и т.д.):





физлицо рискует заплатить до 30 базовых (сейчас это до 870 рублей);





индивидуальный предприниматель – до 200 базовых величин (до 5 800 рублей);





юридическое лицо – до 500 базовых (до 14 500 рублей).





В старом КоАП, который действовал до марта 2021 года, штрафы за подобные нарушения были меньше.