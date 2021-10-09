Нарушение масочного режима: какой может быть штраф
Постановление Минздрава Беларуси, которое однозначно обязывает носить маски в общественных местах, официально опубликовано. В документе не говорится об ответственности за нарушение. Но редакции Office Life удалось выяснить, каким может быть штраф.
Документ гласит, что нужно не только использовать средства защиты органов дыхания (то есть маски или респираторы), но и соблюдать дистанцию 1–1,5 метра. Отдельно сказано об общественном транспорте и такси, и в этой норме говорится только о масках, но не о дистанции.
Также руководители различных объектов и организаций должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима использованием и соблюдения дистанции 1–1,5 метра. Ранее главный санитарный врач Александр Тарасенко обещал мониторинги соблюдения этих правил, в том числе с участием милиции. Он намекнул, что сначала будут просто убеждать, а потом возможна ответственность.
Ни в заявлении Тарасенко, ни в постановлении Минздрава не говорится о конкретных штрафах. Но в КоАП есть статья 17.5 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований, требований ограничительных мероприятий и т.д.):
физлицо рискует заплатить до 30 базовых (сейчас это до 870 рублей);
индивидуальный предприниматель – до 200 базовых величин (до 5 800 рублей);
юридическое лицо – до 500 базовых (до 14 500 рублей).
В старом КоАП, который действовал до марта 2021 года, штрафы за подобные нарушения были меньше.
09:45 09/10/2021
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