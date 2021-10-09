







Тариэль Ониани отбывал срок заключения по обвинению в отмывании преступных активов, пишет Haqqin.az.





По данным издания, 63-летний авторитет сразу же покинул страну в неизвестном направлении.





Весной 2020 года испанский суд приговорил Т.Ониани к четырем годам лишения свободы. Ониани был выдан Испании Россией в октябре 2019 года после освобождения из знаменитой колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Вор в законе был приговорен к 10 годам лишения свободы, и за 2 месяца до истечения срока вышел на свободу.



