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В Минске штрафовали за неправильное ношение масок

За несоблюдение санитарных правил в Минске наказали десять руководителей частных транспортных компаний. Всего штрафы составили почти 8 тысяч рублей.


Проверку в сентябре устроили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, а также госпредприятия "Столичный транспорт и связь", сообщает Еврорадио со ссылкой на Minsknews.by Под неё попали 87 маршруток 13 частных транспортных компаний, занимающихся перевозками пассажиров.

В 21 маршрутке выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Какие именно? Водители и пассажиры или не использовали защитные маски, или неправильно их использовали: спускали ниже носа, носили на подбородке или даже на руках.

Можно предположить, что в октябре подобные проверки будут проводить чаще. Как известно, с 9 октября в Беларуси вводится обязательный массочный режим.
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