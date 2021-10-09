



Проверку в сентябре устроили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, а также госпредприятия "Столичный транспорт и связь", сообщает Еврорадио со ссылкой на Minsknews.by Под неё попали 87 маршруток 13 частных транспортных компаний, занимающихся перевозками пассажиров.





В 21 маршрутке выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Какие именно? Водители и пассажиры или не использовали защитные маски, или неправильно их использовали: спускали ниже носа, носили на подбородке или даже на руках.





Можно предположить, что в октябре подобные проверки будут проводить чаще. Как известно, с 9 октября в Беларуси вводится обязательный массочный режим.