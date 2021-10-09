В Минске штрафовали за неправильное ношение масок
За несоблюдение санитарных правил в Минске наказали десять руководителей частных транспортных компаний. Всего штрафы составили почти 8 тысяч рублей.
Проверку в сентябре устроили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, а также госпредприятия "Столичный транспорт и связь", сообщает Еврорадио со ссылкой на Minsknews.by Под неё попали 87 маршруток 13 частных транспортных компаний, занимающихся перевозками пассажиров.
В 21 маршрутке выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Какие именно? Водители и пассажиры или не использовали защитные маски, или неправильно их использовали: спускали ниже носа, носили на подбородке или даже на руках.
Можно предположить, что в октябре подобные проверки будут проводить чаще. Как известно, с 9 октября в Беларуси вводится обязательный массочный режим.
08:51 09/10/2021
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