Комфортная услуга от “Белтехосмотра”. Белорусы могут пройти техосмотр, не пригоняя машину лично

Белорусы могут пройти “комфортный техосмотр”, то есть не пригоняя машину лично, а передав ее сотруднику станции, сообщает предприятие “Белтехосмотр”.