Комфортная услуга от “Белтехосмотра”. Белорусы могут пройти техосмотр, не пригоняя машину лично
Белорусы могут пройти “комфортный техосмотр”, то есть не пригоняя машину лично, а передав ее сотруднику станции, сообщает предприятие “Белтехосмотр”.
“Для получения услуги автовладельцу необходимо направить на адрес электронной почты [email protected] заявку, в которой указать марку и модель транспортного средства, его регистрационный знак, дату, время и место передачи транспортного средства представителю УП “Белтехосмотр”, - говорится в сообщении.
На предприятии добавили, пишет Смартпресс, что новая услуга доступна в Минске в отношении легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и имеющих “Автокаско”.
08:24 09/10/2021
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