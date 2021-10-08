



Новый инвазивный вид ученый назвал «зеленой чумой», для борьбы с которой в Африке даже используют бегемотов. Подобно тому, пишет Greenbelarus.info, как у нас выпасают скот на месте активного роста борщевика или золотарника.





Водяной гиацинт или эйхорния разрастается очень быстро и может стать причиной местных экологических изменений. Так как растение покрывает поверхность плотным ковром, то непосредственно влияет на химический и биологический состав водоема.





К положительным свойствам водяного гиацинта зачастую относят его способность вбирать и поглощать тяжелые металлы, фосфаты, инсектициды. По этой причине его могут использовать в небольших прудах. Также в тропических странах он используется как дополнительный способ фильтрации на очистных сооружениях.





Однако в нашем климате эйхорния пользы особо не несет. После активного размножения и распространения во время жаркого лета водяной гиацинт погибает осенью, а значит все тяжелые металлы, фосфаты и инсектициды опять попадают в воду. Кроме того, на дне оказываются большие объемы биомассы, что приводит к заиливанию водоема, провоцирует кислородные заморы рыбы и раннее цветение синих водорослей.









Скорее всего, водный гиацинт попал в приток Днепра из какого-нибудь частного пруда и активно разросся в условиях аномально жаркого лета. Само растение родом из тропических вод Южной Америки, для наших широт нехарактерно. Пока вопрос, переживет ли оно и его семена зиму.





Однако эйхорния не единственный опасный вид, от которого страдают водоемы Киевщины. В октябре прошлого года Владимир Трылис обнаружил по левому берегу Днепра пистию или водяной салат (Pistia stratiotes L). Это также субтропический вид, который постепенно распространяется в регионе. Сегодня пистия уже осуществляет агрессивную инвазию на юг Украины. Как отмечает гидробиолог, ее семена перезимовали и под Киевом.





Напомним, что в этом году из списка Красной книги Украины также был исключен рогульник плавающий (Trápa nátans). Проведенный гидробиологами анализ показал, что этот вид, активно распространившийся по территории страны около десяти лет назад, стал одной из причин замора рыбы в Киевском и Каневском водохранилищах. Также природоохранного статуса лишилась сальвиния плавучая.