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На уборке картофеля в Лидском районе произошла драка лицеистов. Один из них госпитализирован

В середине сентября учащихся одного из лицеев Лиды отправили убирать картофель, пишет «Лідская газета».



На поле возникла ссора: один из парней сделал замечание одногруппникам, мол, они плохо работают. В ответ трое подростков повалили парня на землю, после чего один из них ударил одногруппника ногой по голове, пишет Nashaniva.com.

Пострадавший был госпитализирован в лидскую больницу. По факту драки ведется проверка.
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