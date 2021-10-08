На уборке картофеля в Лидском районе произошла драка лицеистов. Один из них госпитализирован
В середине сентября учащихся одного из лицеев Лиды отправили убирать картофель, пишет «Лідская газета».
На поле возникла ссора: один из парней сделал замечание одногруппникам, мол, они плохо работают. В ответ трое подростков повалили парня на землю, после чего один из них ударил одногруппника ногой по голове, пишет Nashaniva.com.
Пострадавший был госпитализирован в лидскую больницу. По факту драки ведется проверка.
21:34 08/10/2021
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