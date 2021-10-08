+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Кобрине парень ради лайков в соцсетях избил двух случайных прохожих. Его будут судить сразу по трем статьям УК

19-летнего жителя Барановичей обвиняют в хулиганстве, мошенничестве и кражах.

Фото носит иллюстративный характер


Прокуратура Кобринского района направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Барановичей, который ради лайков в соцсетях избил летом двух случайных прохожих, пишет БГ. Его обвиняют в хулиганстве, мошенничестве и кражах. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что в Кобрине в июле этого года юноша беспричинно избил двух 60-летних мужчин, причинив им легкие телесные повреждения. Все это снимал на видео знакомый парня, чтобы потом опубликовать ролики в TikTok и Instagram.

Также выяснилось, что с мая по июль фигурант совершил ряд краж и пять эпизодов мошенничества. Например, завладел транспортом знакомых под предлогом покупки с отсрочкой платежа, однако выполнять обязательства не собирался.

В прокуратуре изучили материалы уголовного дела и пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Действия молодого человека квалифицированы по ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 и ч.2 ст.339 УК. Меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]