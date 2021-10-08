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Ехал с курсанткой: пьяного автоинструктора задержали в Пружанах

Сотрудники ГАИ выявили в Пружанах нетрезвого автоинструктора, который ехал по городу вместе с курсанткой школы ДОСААФ. Смотрите на видео кадры, снятые правоохранителями.

© ГАИ УВД Брестского облисполкома

Учебный Daewoo инспекторы остановили на улице Красноармейской районного центра. За рулем машины была курсантка местной автошколы, а рядом – 52-летний инструктор, пишет Sputnik.by, в трезвости которого появились сомнения.

В результате у преподавателя при медосвидетельствовании выявили 1,5 промилле. На него составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие прав.
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