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Учебный Daewoo инспекторы остановили на улице Красноармейской районного центра. За рулем машины была курсантка местной автошколы, а рядом – 52-летний инструктор, пишет Sputnik.by, в трезвости которого появились сомнения.





В результате у преподавателя при медосвидетельствовании выявили 1,5 промилле. На него составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие прав.