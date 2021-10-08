



До сих пор подобных мер в масштабах страны не принималось. Обязательный масочный режим вводился в отдельных городах, как недавно в Могилёве, передает Еврорадио. Всё это свидетельствует об очень серьёзной ситуации с коронавирусом в Беларуси.





Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Александр Тарасенко заявил, что во всех регионах страны и в Минске наблюдается "неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией". С субботы нужно носить защитные маски и в магазинах, и в общественном транспорте всех видов, и в аптеках, учреждениях здравоохранения, на предприятиях. Маска должна закрывать нос, рот и подбородок.





Контролировать соблюдение обязательного масочного режима будет санитарно-эпидемиологическая служба вместе с МВД и Минтрансом. Мер административного наказания пока не планируется.