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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

С 9 октября в Беларуси вводится обязательный масочный режим

В Беларуси с 9 октября вводится обязательный масочный режим, сообщает пресс-служба Минздрава. Ношение масок и выдерживание дистанции в общественных местах обязательно для всех граждан. Это требование внесено в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19.


До сих пор подобных мер в масштабах страны не принималось. Обязательный масочный режим вводился в отдельных городах, как недавно в Могилёве, передает Еврорадио. Всё это свидетельствует об очень серьёзной ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Александр Тарасенко заявил, что во всех регионах страны и в Минске наблюдается "неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией". С субботы нужно носить защитные маски и в магазинах, и в общественном транспорте всех видов, и в аптеках, учреждениях здравоохранения, на предприятиях. Маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

Контролировать соблюдение обязательного масочного режима будет санитарно-эпидемиологическая служба вместе с МВД и Минтрансом. Мер административного наказания пока не планируется.
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