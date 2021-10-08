Индия впервые за полтора года откроется для туристов
Впервые после полуторагодичного перерыва из-за пандемии COVID Индия открывается для иностранных туристов. Правительство объявило, что начинает выдачу туристических виз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сообщается, что иностранцы, которые прибывают чартерными рейсами, смогут попасть в страну с 15 октября. Все остальные на месяц позже - с 15 ноября. Этот шаг следует за ослаблением ограничений для тех, кто приезжает в Индию с дипломатической или студенческой визой.
"Все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, о которых время от времени уведомляет Министерство здравоохранения и благополучия семьи, должны соблюдаться иностранными туристами, перевозчиками и всеми другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении МВД Индии.
Согласно официальным данным, за год до пандемии в 2019 Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов. А в 2018 году валютная выручка от туризма составила 28,6 млрд долларов.
Напомним, ранее Индия ввела для граждан Великобритании обязательное тестирование на COVID и 10-дневный карантин по прибытию после того, как Лондон не признал ее вакцину AstraZeneca.
Источник: Сергей Новиков
19:51 08/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение