Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.





Сообщается, что иностранцы, которые прибывают чартерными рейсами, смогут попасть в страну с 15 октября. Все остальные на месяц позже - с 15 ноября. Этот шаг следует за ослаблением ограничений для тех, кто приезжает в Индию с дипломатической или студенческой визой.





"Все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, о которых время от времени уведомляет Министерство здравоохранения и благополучия семьи, должны соблюдаться иностранными туристами, перевозчиками и всеми другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении МВД Индии.





Согласно официальным данным, за год до пандемии в 2019 Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов. А в 2018 году валютная выручка от туризма составила 28,6 млрд долларов.





Напомним, ранее Индия ввела для граждан Великобритании обязательное тестирование на COVID и 10-дневный карантин по прибытию после того, как Лондон не признал ее вакцину AstraZeneca.







