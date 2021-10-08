



Его опубликовал один из организаторов мероприятия, Белорусский ПЕН-центр, пишет Reform.by. В этом году премия будет вручаться в десятый раз.





В шорт-лист вошли шесть книг:





Сяргей Абламейка, «Каліноўскі і палітычнае нараджэньне Беларусі»;

Ева Вежнавец, «Па што ідзеш, воўча?»;

Сяргей Календа, «Акварыум. Гісторыя аднаго юнацтва»;

Артур Клінаў, «Локісаў»;

Таня Скарынкіна, «Райцэнтр»;

Андрэй Федарэнка, «Жэтон на метро».





В жюри в этом году вошли литературный критик Наста Грищук, журналист, писатель и критик Сергей Дубовец, культуролог, критик и публицист Максим Жбанков, литературовед, доктор филологических наук, профессор Анжела Мельникова, писатель и литературовед Алесь Пашкевич. Организаторами являются Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей при поддержке посольства Польши в Беларуси и Польсого института в Минске.





Главная независимая премия Беларуси была учреждена в 2011-м и вручается с 2012 года за лучшую книгу, изданную в бумажном или электронном вариантах в предыдущем году на белорусском языке в жанрах художественной и документальной прозы.