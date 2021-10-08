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Объявлен шорт-лист премии Ежи Гедройца

Стал известен короткий список претендентов на премию Ежи Гедройца.


Его опубликовал один из организаторов мероприятия, Белорусский ПЕН-центр, пишет Reform.by. В этом году премия будет вручаться в десятый раз.

В шорт-лист вошли шесть книг:

Сяргей Абламейка, «Каліноўскі і палітычнае нараджэньне Беларусі»;
Ева Вежнавец, «Па што ідзеш, воўча?»;
Сяргей Календа, «Акварыум. Гісторыя аднаго юнацтва»;
Артур Клінаў, «Локісаў»;
Таня Скарынкіна, «Райцэнтр»;
Андрэй Федарэнка, «Жэтон на метро».

В жюри в этом году вошли литературный критик Наста Грищук, журналист, писатель и критик Сергей Дубовец, культуролог, критик и публицист Максим Жбанков, литературовед, доктор филологических наук, профессор Анжела Мельникова, писатель и литературовед Алесь Пашкевич. Организаторами являются Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей при поддержке посольства Польши в Беларуси и Польсого института в Минске.

Главная независимая премия Беларуси была учреждена в 2011-м и вручается с 2012 года за лучшую книгу, изданную в бумажном или электронном вариантах в предыдущем году на белорусском языке в жанрах художественной и документальной прозы.
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