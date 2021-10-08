Словесный портрет подозреваемого, составленный в 1969 году





Однако полиция и ФБР не поддержали версию расследователей, заявив, пишет ВВС, что дело все еще остается открытым.





В 1968-69 годах Зодиак совершил пять убийств и два покушения на убийство в штате Калифорния. Затем он посылал в местную прессу адресованные полиции послания, в которых помимо издевательских текстов содержались шифры.





Зодиак писал, что в одном из кодов зашифровано его имя. Он также намекал, что особое внимание следует обратить на шифр из 340 знаков.





Лишь в конце 2020 года группе дешифровальщиков удалось взломать этот код, но ничего конкретного, что могло бы помочь установить личность убийцы, обнаружено не было.





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При этом расследователи из Case Breaker считают, что некоторые анаграммы указывают на Гэри Фрэнсиса Поста. Кроме того, говорят в группе, его фотография в значительной степени совпадает с фотороботом Зодиака, составленным в 1960-х годах.





В частности, совпадает такая примечательная особенность, как шрам на лбу.





Группа Case Breaker - добровольное объединение, помогающее в расследовании нераскрытых уголовных дел. В нее входят более 40 вышедших в отставку следователей и сотрудников спецслужб, а также журналисты.





В данном случае официальное следствие не согласно с выводами группы. По мнению федеральной полиции, нет достаточных оснований считать Зодиаком именно Гэри Поста.





Местная полиция в Сан-Франциско посчитала собранные группой свидетельства "косвенными уликами" и отклонила их как несущественные.





В любом случае он не мог бы предстать перед судом, так как умер в 2018 году.

Неуловимый Зодиак и его жертвы

Поимкой Зодиака по горячим следам в конце 1960-х наряду с полицией занималось ФБР. Следствие до сих пор затрудняется сказать, почему опытным сыскарям так и не удалось выйти на след убийцы.





Он оставлял следы, а двое из его жертв выжили и описали его. Отследить отправителя писем в целый ряд калифорнийских газет также не удалось.





В этом зашифрованном послании из 240 знаков, по намекам Зодика, должно было содержаться его имя





В одном из посланий Зодиак утверждал, что убил 37 человек, однако официально ему приписывается пять жертв и два покушения:





- Декабрь 1968 года - в своем автомобиле убиты мужчина и женщина

- Июль 1969 года - нападение на другую пару в автомобиле: женщина убита, мужчина выжил

- Август 1969 года - нападение на пару с нанесением ножевых ранений у одного из озер близ Сан-Франциско, мужчина выжил

- Октябрь 1969 года - в Сан-Франциско застрелен таксист Пол Стин, его считают последней жертвой Зодиака.





Мотивы всех этих преступлений не установлены.





В Case Breaker полагают, что убивать Зодиак начал раньше, чем считается официально. По мнению расследователей, на его счету убийство Шери Джо Бейтс в округе Риверсайд, Калифорния, в 1966 году. Поначалу эту жертву действительно приписывали Зодиаку, но позднее полиция Риверсайда отказалась от этой версии.

Загадка остается

История о серийном убийце легла в основу детективной драмы "Зодиак" (2007) с Робертом Дауни-младшим в главной роли





На версию расследователей Case Breaker о личности Гэри Фрэнсиса Поста отдел ФБР в Сан-Франциско отреагировал официальным сообщением, опубликованным в газете San Franciso Chronicle: "Дело серийного убийцы Зодиака остается открытым. На данный момент мы не можем сообщить никакой новой информации".





Полиция Калифорнии поддержала позицию ФБР.





Главным и единственным подозреваемым в совершении убийств под прозвищем Зодиак остается уроженец города Вальехо в Калифорнии Артур Лей Аллен, умерший в 1992 году. При этом следствие признает, что это лишь промежуточная версия, и личность Зодиака по-прежнему доподлинно неизвестна.





Это громкое нераскрытое дело легло в основу двух кинократин - триллера "Грязный Гарри" (1971) с Клинтом Иствудом в роли ведущего расследование крутого полицейского и детективной драмы "Зодиак" (2007) с Робертом Дауни-младшим и Марком Руффало.