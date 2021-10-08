+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Поднял – съел": Лукашенко рассказал рецепт бутерброда из детства

На общем собрании представителей членов Белкоопсоюза Александр Лукашенко поделился рецептом из детства.

© Sputnik

Президент Беларуси встретился в пятницу с представителями организаций и предприятий, входящих в систему Белкоопсоюза, пишет Sputnik, Александр Лукашенко рассказал историю "из далекого детства", которая врезалась ему в память.

"Этот хлеб, сахара насыплешь, водой побрызгаешь, чтоб не рассыпался. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба, упал в пыль, в грязь, поднял – съел", - поделился воспоминаниями президент.

По словам Лукашенко, люди раньше питались очень просто, ведь раньше была хорошая и здоровая пища, хотя "внешне она не выглядела так, как на Западе".
Белорусский лидер также заявил, что, по его мнению, белорусы хотят обычных драников и смаженки, потому что "уже наелись ресторанных изысков".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]