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, Александр Лукашенко рассказал историю "из далекого детства", которая врезалась ему в память. Президент Беларуси встретился в пятницу с представителями организаций и предприятий, входящих в систему Белкоопсоюза, пишет SputnikАлександр Лукашенко рассказал историю "из далекого детства", которая врезалась ему в память.





"Этот хлеб, сахара насыплешь, водой побрызгаешь, чтоб не рассыпался. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба, упал в пыль, в грязь, поднял – съел", - поделился воспоминаниями президент.





По словам Лукашенко, люди раньше питались очень просто, ведь раньше была хорошая и здоровая пища, хотя "внешне она не выглядела так, как на Западе".

Белорусский лидер также заявил, что, по его мнению, белорусы хотят обычных драников и смаженки, потому что "уже наелись ресторанных изысков".