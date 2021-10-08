"Поднял – съел": Лукашенко рассказал рецепт бутерброда из детства
На общем собрании представителей членов Белкоопсоюза Александр Лукашенко поделился рецептом из детства.
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Президент Беларуси встретился в пятницу с представителями организаций и предприятий, входящих в систему Белкоопсоюза, пишет Sputnik, Александр Лукашенко рассказал историю "из далекого детства", которая врезалась ему в память.
"Этот хлеб, сахара насыплешь, водой побрызгаешь, чтоб не рассыпался. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба, упал в пыль, в грязь, поднял – съел", - поделился воспоминаниями президент.
По словам Лукашенко, люди раньше питались очень просто, ведь раньше была хорошая и здоровая пища, хотя "внешне она не выглядела так, как на Западе".
Белорусский лидер также заявил, что, по его мнению, белорусы хотят обычных драников и смаженки, потому что "уже наелись ресторанных изысков".
18:09 08/10/2021
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