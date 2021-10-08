Вершинин и Юшкевич, сообщает Вясна





Судья Дмитрий Карсюк всего за день рассмотрел дело против политзаключенного и наказал его двумя годами колонии в условиях общего режима.





Вершинина обвинили в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок — в участии в Маршах 23 и 30 августа в Минске.





Главными доказательствами его вины стали две фотографии с Марша, которые правоохранительным органам с закрытой личной страницы в Фейсбуке предоставил мужчина, против которого когда-то вел дело следователь Вершинин.





Егор вину не признал.





Напомним, На суде в наручниках допросили друга обвиняемого, также бывшего следователя Евгения Юшкевича, которого обвиняют в "терроризме".