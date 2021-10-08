Другим давали сутки: бывшего следователя приговорили к 2 годам колонии за участие в двух Маршах
В суде Центрального района Минска 8 октября осудили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса 31-летнего Егора Вершинина - политзаключенного бывшего следователя.
Вершинин и Юшкевич, сообщает Вясна
Судья Дмитрий Карсюк всего за день рассмотрел дело против политзаключенного и наказал его двумя годами колонии в условиях общего режима.
Вершинина обвинили в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок — в участии в Маршах 23 и 30 августа в Минске.
Главными доказательствами его вины стали две фотографии с Марша, которые правоохранительным органам с закрытой личной страницы в Фейсбуке предоставил мужчина, против которого когда-то вел дело следователь Вершинин.
Егор вину не признал.
Напомним, На суде в наручниках допросили друга обвиняемого, также бывшего следователя Евгения Юшкевича, которого обвиняют в "терроризме".
17:34 08/10/2021
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