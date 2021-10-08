Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконном доступе к компьютерной информации Мингорисполкома, сообщает ведомство.





Как уточняет ведомство, действия четверых фигурантов дела квалифицировали по шести статьям УК: грубое нарушение порядка, порча имущества, приготовление к участию в массовых беспорядках, модификация компьютерной информации, неправомерное завладение такой информацией и использование вредоносных программ.





По версии следствия, в октябре и ноябре 2020 года неназванный 35-летний мужчина взломал компьютерные сети Мингорисполкома и завладел записями городских камер видеонаблюдения, чтобы затем публиковать их «на различных интернет-ресурсах, в том числе деструктивных и экстремистских телеграм-каналах».





Силовики задержали его и еще троих мужчин, двое из которых, считают следователи, причастны ко взлому. Помимо этого, мужчин обвиняют в участии в акциях протеста и нарушении порядка.





«В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что все мужчины систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходивших в Минске с августа по ноябрь 2020 года, сопряженных с блокированием дорог и неповиновением законным требованиям представителей власти», — уточняет ведомство.





Кроме того, следствие утверждает, что добыло доказательства приготовлений обвиняемых к «совершению погромов, поджогов, уничтожению имущества и вооруженному сопротивлению представителям власти». Этот замысел довсети до конца не удалось, поскольку мужчин задержали сотрудники ГУБОПиК.





Во время обысков силовики изъяли зарегистрированное огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции с гарнитурой для скрытого ношения и пиротехнику. Среди изъятых предметов ведомство отмечает листовки с призывами к забастовке.





Двое обвиняемых, по версии СК, помимо прочего, портили имущество: наносили на здания надписи и изображения «протестного характера».