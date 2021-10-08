"В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты авиакомпания "Белавиа" вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14 декабря", – говорится в сообщении.





По-прежнему отменены рейсы в следующие города:





Вена

Лондон

Брюссель

Будапешт

Франкфурт

Берлин

Ганновер

Барселона

Мюнхен

Рим

Ларнака

Милан

Рига

Кишинев

Вильнюс

Амстердам

Белград

Варшава

Киев

Львов

Одесса

Харьков

Париж

Хельсинки

Прага

Таллинн

Стокгольм





Ранее в директор Департамента по авиации Минтранса республики сообщил, что после введения запрета на полеты в Европу, Беларусь потеряла около 25% рынка. Однако заменила этот рынок новыми направлениями.





Сейчас выполняются рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.











