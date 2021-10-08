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Закрытое небо: Белавиа продлила приостановку рейсов в Европу

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в ряд европейских городов до 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Закрытое небо: Белавиа продлила приостановку рейсов в Европу
"В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты авиакомпания "Белавиа" вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14 декабря", – говорится в сообщении.

По-прежнему отменены рейсы в следующие города:

Вена
Лондон
Брюссель
Будапешт
Франкфурт
Берлин
Ганновер
Барселона
Мюнхен
Рим
Ларнака
Милан
Рига
Кишинев
Вильнюс
Амстердам
Белград
Варшава
Киев
Львов
Одесса
Харьков
Париж
Хельсинки
Прага
Таллинн
Стокгольм

Ранее в директор Департамента по авиации Минтранса республики сообщил, что после введения запрета на полеты в Европу, Беларусь потеряла около 25% рынка. Однако заменила этот рынок новыми направлениями.

Сейчас выполняются рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.
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