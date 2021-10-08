Oops! Конкурс на памятник народному единству не состоялся
Объявлен новый
Министерство культуры объявило новый конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвященной "единству беларусского народа", которая должна быть размещена на Октябрьской площади Минска.
Предыдущий конкурс, объявленный еще в июле, закончился безрезультатно: жюри приняло решение не определять победителя и начать конкурс повторно, сообщает пресс-служба Минкульта.
Неизвестно, не было заявок, или они были такими, мягко говоря, неинтересными.
Но если вдруг кто хочет поучаствовать - бегите писать заявки. Их принимают до 15 октября в Минкульте, а эскизы надо предложить до 15 ноября Национальному центру современных искусств.
Источник: reform.by
15:24 08/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение