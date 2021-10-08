Министерство культуры объявило новый конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвященной "единству беларусского народа", которая должна быть размещена на Октябрьской площади Минска.





Предыдущий конкурс, объявленный еще в июле, закончился безрезультатно: жюри приняло решение не определять победителя и начать конкурс повторно, сообщает пресс-служба Минкульта.





Неизвестно, не было заявок, или они были такими, мягко говоря, неинтересными.





Но если вдруг кто хочет поучаствовать - бегите писать заявки. Их принимают до 15 октября в Минкульте, а эскизы надо предложить до 15 ноября Национальному центру современных искусств.







